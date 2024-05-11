ВСУ обстреляли ресторан в Донецке: трое погибших

Сегодня в 10-летний юбилей Донецкой народной республики ВСУ цинично обстреляли столицу этого российского региона. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители).

«На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 г.р., мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 г.р., женщины 1986, 1988, 1980 г.р. (ранения легкой и средней степени тяжести). Пострадавшие сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан, в результате чего были повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции, вторая – в рядом стоящий недострой, повреждена кровля.

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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