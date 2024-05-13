Экс-сотрудника «Яндекса» задержали по делу о госизмене из-за помощи ВСУ

Бывший сотрудник «Яндекса» стал фигурантом уголовного дела о государственной измене в виде финансирования украинских вооруженных сил. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Подозреваемый задержан в Нижегородской области.

По данным спецслужбы, после начала специальной военной операции мужчина переводил личные денежные средства на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.

Позднее, скрываясь от частичной мобилизации, он покинул Россию, но затем вернулся, отметили в ФСБ. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, передает ТАСС.

На видео допроса подозреваемого, обнародованном ФСБ, у фигуранта поинтересовались, как он относится к действующей власти, тот ответил: «Негативно». Мужчина также признался, что два года назад переводил деньги украинской организации для оказания финансовой помощи ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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