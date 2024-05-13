Под Красноярском женщина перепутала педали и переехала мужа

В Красноярском крае женщина сбила и переехала мужа, перепутав педали газа и тормоза. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Инцидент произошел в Ачинске. Супруги приехали к дому, мужчина вышел из машины, в этот момент ему стало плохо, он упал на землю. Жена увидела это и выскочила из автомобиля, спеша на помощь, машина поехала назад. Женщина попыталась остановить движение, села в салон и нажала на педаль, но вместо того, чтобы затормозить, машина резко ускорилась. В результате мужчина оказался под колесами.

Спасателям пришлось перевернуть автомобиль, чтобы достать пострадавшего. Приехавшие на место медики попытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего, назначен ряд экспертиз. Отмечается, что женщину проверили на алкоголь, состояния опьянения не установлено.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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