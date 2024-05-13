Двое мирных жителей погибли под обстрелом в Донецке

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По его данным, на улице Амударьинской из-за украинского обстрела погибли мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения. В частных домовладениях по улице Донугольской повреждены летняя кухня и гараж, добавил градоначальник.

За утро 13 мая ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов калибра155 мм, в том числе четыре кассетных. Такие данные приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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