российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 мая 2024, 14:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Двое мирных жителей погибли под обстрелом в Донецке

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По его данным, на улице Амударьинской из-за украинского обстрела погибли мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения. В частных домовладениях по улице Донугольской повреждены летняя кухня и гараж, добавил градоначальник.

За утро 13 мая ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по жилым кварталам 12 снарядов калибра155 мм, в том числе четыре кассетных. Такие данные приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,