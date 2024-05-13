В Ростовской области взрывом разрушен частный дом, есть пострадавшие

В Каменске-Шахтинском Ростовской области в результате взрыва полностью разрушен частный дом, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Инцидент произошел около 10:00 в поселке Лиховском. «По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу», – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Глава региона не назвал причины произошедшего. На месте происшествия работают следователи, информация уточняется.

Позднее Голубев уточнил, что рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси. «По результатам обследования места взрыва кинологами признаков взрывчатых веществ не обнаружено», – отметил он, добавив, что расследование продолжается.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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