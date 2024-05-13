Медведь растерзал мужчину в лесу в ЕАО

Следственные органы в Еврейской автономной области начали проверку в связи с гибелью жителя Биробиджана из-за нападения медведя. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Инцидент произошел 11 мая в лесном массиве неподалеку от поселка Кирга под Биробиджаном. Тело мужчины со следами нападения медведя обнаружили местные жители.

«В ходе проверки выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», – говорится в сообщении.

В СКР не уточнили, удалось ли отследить хищное животное.

Биробиджан, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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