ВСУ ударили ракетами ATACMS по Краснодону в ЛНР, есть раненые

Украинские войска обстреляли город Краснодон в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В результате террористической атаки в городе начался пожар, известно о четырех пострадавших. По предварительным данным, ВСУ ударили по городу оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

«В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей. <…> По предварительным данным пострадали четыре человека. Информация о разрушениях уточняется. Первостепенная задача – сохранить жизни людей и дома мирных жителей города», – написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Глава ЛНР добавил, что на место происшествия выехал глава правительства ЛНР Сергей Козлов. Он также сообщил о перекрытии дороги в Краснодон. «Транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – пгт Таловое – село Верхнешевыревка – город Краснодон», – уточнил Пасечник.

Позднее пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что с 14 мая детсады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловская основная школа №34 будут работать в дистанционном режиме. Такое решение приняло региональный минобр.

Глава Краснодона Сергей Козенко в свою очередь сообщил, что сейчас предпринимаются меры по эвакуации людей в районе обстрела ВСУ. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко добавил, что, по предварительной информации, ВСУ выпустили по Краснодону не менее трех ракет ATACMS. Под удар попала промышленная зона города, уточнил он в комментарии ТАСС.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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