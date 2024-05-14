В Таиланде автомобиль сбил россиянку

В Таиланде 23-летняя гражданка России попала под колеса автомобиля. Женщина погибла. Об этом сообщает портал The Phuket News.

Смертельная авария произошла на курорте Пхукет. По словам водителя, около двух часов ночи женщина внезапно выбежала на дорогу, избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Ее тело доставили в больницу «Вачира».

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. О гибели гражданки РФ уведомили российское консульство.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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