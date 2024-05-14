В Индии упавший рекламный щит убил 14 человек

Огромный рекламный щит рухнул на заправочную станцию ​​в пригороде Мумбаи во время грозы. В результате 14 человек погибли, 74 пострадали, передает NDTV.

ЧП случилось в районе Гаткопара вечером 13 мая. Под сильным ветром щит высотой в 30 м рухнул на станцию, где от ливня прятались люди, и на стоящие рядом автомобили. Тяжелая контрукция проломила крыши нескольких машин, заблокировав людей внутри.

Под обломками оказались почти 90 человек. Спасатели работали всю ночь и достали живыми 74 человека. Врачи оказали помощь всем пострадавшим. 31 человека отпустили лечиться дома, остальных оставили под надзором врачей. Еще 14 человек погибли на месте, их тела отправили на опознание.

Начато расследование. Полиция выяснила, что щит установили незаконно.

Мумбаи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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