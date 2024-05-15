В Перу автобус упал в пропасть. Погибло 16 человек

Автобус с сорока пассажирами упал в пропасть утром во вторник, 14 мая, в Андском регионе Аякучо, на юго-востоке Перу. В результате аварии, по данным властей, погибли, по меньшей мере, 16 человек. Двухэтажный автобус, совершавший рейс из Лимы в Аякучо, упал в стометровый овраг и приземлился на крышу. Спасательные работы началсь с задержкой из-за града, сообщил прессе представитель аппарата омбудсмена Аякучо Вибер Вега.

Дорожно-транспортные происшествия в Перу часты из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия указателей и отсутствия контроля со стороны полиции. По данным Минтранса, в 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий в стране погибло 3138 человек, 7) процентов ДТП совершаются по вине человеческого фактора – виной всему становится усталость или некомпетентность водителей.

Лима, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube