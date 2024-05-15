Над Татарстаном сбит дрон ВСУ. В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска утром 15 мая введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация. По информации телеграм-канала SHOT, аэрогавани не отправляют и не принимают рейсы из-за угрозы атаки БПЛА.

«Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27 мск, аэропорт Нижнекамска – с 07:55 мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сказано в сообщении Росавиации.

Позже телеграм-канал SHOT сообщил, что в Татарстане сбили беспилотник, летевший в сторону Закамской промышленной зоны. По его сведениям, дрон был нейтрализован в районе села Верхний Услон, расположенного напротив Казани, на другом берегу Волги.

Минобороны России подтвердило сбитие украинского беспилотника над Татарстаном. По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА пресечена около 07:30 мск. Дрон ВСУ был сбит дежурными средствами ПВО.

По последним данным, аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме. Ограничения на полеты сняты в 9:40 мск, уточнила Росавиация, добавив, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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