В Самаре выписали штрафы за продажу билетов на парад Победы

В Самаре жители продавали билеты на парад Победы, которые выдавались различным учреждениям и должны были распространяться бесплатно. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности на работе вплоть до увольнения, передает РИА «Новости».

На объявления о продаже билетов на парад Победы обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, продажа пригласительных наблюдается не первый год. Стоимость доходила до 1,7 тысячи рублей.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил провести проверку по факту продажи пригласительных, которые получили организации и должны были выдавать в том числе ветеранам боевых действий. Установлено, что в некоторых случаях люди действительно решили подзаработать на продаже билетов.

«В тех случаях, где было выявлено умышленное желание заработать на бесплатных билетах, применены дисциплинарные взыскания и иные виды порицаний вплоть до увольнения с работы», – рассказали в региональном правительстве.

В правительстве отметили, что по поручению главы региона в последующие годы билеты на парад будут выдавать не по заявкам учреждений и организаций с общей фиксацией номеров билетов, а сделают их именными.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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