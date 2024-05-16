Граждане Латвии организовали нарколабораторию в Новосибирске и попались ФСБ

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух граждан Латвии, занимавшихся производством наркотиков. У них изъяли свыше 15 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере). Фигуранты помещены под стражу. Из нарколаборатории было изъято 10 кг подготовленного к сбыту наркотика, оборудование для его производства и свыше 1,2 тонны химических реактивов. Еще более 5 кг мефедрона силовики изъяли из тайника, оборудованного гражданами Латвии в лесном массиве, передает ТАСС.

Подозреваемые признались, что декабря 2023 года произвели и сбыли свыше 40 кг синтетических наркотических средств. Один из фигурантов находился в России нелегально – у него изъяты поддельные паспорт и водительские права, второй пребывал в Новосибирске по туристической визе.

При попытке изъятия наркотиков из тайника были задержаны двое жителей Кемерово. Они планировали забрать произведенный гражданами Латвии мефедрон и сбыть его в своем регионе. В автомобиле задержанных обнаружено еще около 0,5 кг запрещенного вещества.

В отношении двух жителей Кузбасса возбуждено дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере. По решению суда подозреваемые находятся под стражей.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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