В Самаре в массовой аварии пострадали шесть человек

В Самаре произошло ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей. По последним данным, пострадали шесть человек.
Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на Южном шоссе. Столкнулись маршрутный автобус МАЗ и пять легковых автомобилей.
Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в пять машин, которые двигались в попутном направлении, – два автомобиля Mitsubishi, Hyundai, Renault, «Лада».
«На месте ДТП пострадали четыре водителя и два пассажира легковых автомобилей», – говорится в сообщении. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Самара, Зоя Осколкова
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