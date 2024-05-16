Спецслужбы предупредили двух россиян, изучавших способы примкнуть к ВСУ

Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло предостережение двум местным жителям, которые искали информацию о присоединении к ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, житель Волгограда в мессенджере посещал проукраинские группы, в которых изучал, как можно попасть на Украину и примкнуть к ВСУ.

Второй мужчина просматривал видеоролики с допросами российских военнопленных, которые публиковал украинский журналист, а также интересовался, как перейти на сторону противника, если его мобилизуют. Он также сохранил номер одной из проукраинских организаций, но по нему не звонил.

«Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию своих преступных умыслов по совершению государственной измены, граждане не совершили, им объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», – говорится в сообщении.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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