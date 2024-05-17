В Карачаево-Черкесии уничтожен готовивший теракт боевик

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ уничтожили боевика запрещенной в России международной террористической организации, планировавшего нападение на сотрудников республиканских правоохранительных органов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

Злоумышленник – гражданин России 1998 года рождения – прятался в ауле Адиль-Халк Ногайского района. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, отметили в спецслужбе. Потерь среди правоохранителей нет.

Силовики обнаружили на месте боя автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовую к применению самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами.

Отмечается, что следственные органы возбудили уголовные дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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