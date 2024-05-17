В Непале погибла российская туристка

В Непале туристка из России погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в районе Тамель. Гражданка России упала с пятого этажа из окна отеля Yatri Suites. Полицейские предполагают, что речь идет о несчастном случае.

Российские дипломаты осведомлены о происшествии и предпринимают все необходимые действия.

«Мы в курсе ситуации, тесно работаем с местными властями и близкими погибшей. Уже оказываем необходимую консульскую помощь для возвращения тела на Родину», – рассказал агентству посол России в Непале Алексей Новиков.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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