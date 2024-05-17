Пара проведет трое суток в ИВС за секс на пляже

Суд на трое суток арестовал пару, которая занималась сексом на пляже.
Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, сообщение об обнаженных мужчине и женщине, совершающих действия интимного характера на пляже, получили сотрудники отдела МВД РФ в Адлерском районе Сочи. Патруль задержал нарушителей «на месте преступления».
Мужчину и женщину 36 лет доставили в отделение полиции. За нарушение общественного правопорядка суд составил административные протоколы о мелком хулиганстве.
Сочи, Елена Васильева
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