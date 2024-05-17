16 тысяч жителей Новороссийска остались без света после атаки беспилотников

Из-за ночной атаки украинских беспилотников в Новороссийске 16 тыс. человек и восемь социальных объектов остались без электроснабжения – на одной из подстанций поврежден транформатор. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Из-за атаки БПЛА в ночь с 16 на 17 мая был поврежден трансформатор на подстанции «Гайдук-Тяговая». В результате отключена линия к подстанциям «Пролетарий», «Новорэс», «Геопорт» и «Кирилловская», которые обеспечивают электричеством около 16 тыс. человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, Борисовки, переулка Краснознаменного, улицы Цемзавод Пролетарий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к электричеству уже подключили потребителей Цемдолины и Борисовки.

Завершить все ремонтные работы и восстановить энергоснабжение в полном объеме планируется к 16:00 мск.

Ранее оперштаб сообщил, что ночью над Новороссийском средствами ПВО были подавлены более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания. Обошлось без пострадавших.

Позднее замглавы Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что в городе зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. «ЧС не повлияла на процессы работы предприятий – сейчас все работают в штатном режиме», – сказал чиновник.

В результате атаки БПЛА повреждены дома на 13 улицах. Власти пообещали оказать помощь жителям в ликвидации ущерба.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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