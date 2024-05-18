В Ростовской области водитель эвакуатора похитил и убил 8-летнюю девочку

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки, пропавшей накануне в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области. Им оказался 25-летний житель поселка Дорожный Аксайского района. Мужчина признал свою вину. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, 17 мая в полицию обратилась жительница станицы Ольгинской с заявлением о том, что ее малолетняя дочь пошла в магазин и не вернулась домой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Как установили полицейские, девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции. Еще через некоторое время тело ребенка обнаружили в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что, проезжая по станице Ольгинской, заметил незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место и убил.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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