ВСУ ударили по Скадовску из РСЗО HIMARS – ранены три человека

В результате ракетного удара ВСУ по городу Скадовску Херсонской области три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо

Ранее глава области сообщил, что Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны Украины был разрушен частный жилой дом. Спасатели тушат возникший пожар.

ВСУ нанесли удар по городу из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. На месте работают экстренные службы. Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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