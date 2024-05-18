В Ленобласти две иномарки столкнулись лоб в лоб: погибли пять человек

В Ленинградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал «78».

ДТП произошло в субботу около 15:00 на 13 километре дороги Сосновый бор – Глобицы в Ломоносовском районе.

По данным телеканала, 21-летний водитель Mitsubishi Lancer, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo.

Водитель немецкого авто и четверо его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Предполагаемый виновник ДТП тяжело травмирован, за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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