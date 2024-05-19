Дрон ВСУ атаковал автобус со сборщиками клубники в Херсонской области, есть жертвы

Один человек погиб и несколько ранены в результате удара украинского беспилотника по микроавтобусу в селе Раденск Алешкинского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня утром в селе Раденск украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники», – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал главы Херсонской оласти Владимира Сальдо

По словам Сальдо, в результате взрыва один человек погиб. «Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», – добавил он.

Накануне в Раденске при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека. Их госпитализировали с осколочными ранениями, сообщал глава региона.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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