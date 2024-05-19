Под Красноярском сошли с рельсов пять грузовых вагонов – задержаны семь поездов

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Инцидент произошел в 12:50 местного времени на перегоне Красноярск Восточный – Сорокино Красноярской железной дороги. «Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет», – сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

Причины происшествия устанавливаются. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда станций Красноярск, Уяр, Саянская.

Ожидается задержка пяти поездов дальнего следования: №205 Иркутск – Анапа, №81 Улан-Удэ – Москва, №375 Нерюнгри – Новосибирск, №70 Москва – Чита, №10 Москва – Владивосток, а также пригородных электропоездов №6173 Камарчага – Красноярск, №6200 Красноярск – Камарчага.

Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, отметили в надзорном ведомстве.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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