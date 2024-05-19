Сорок бригад спасателей ищут вертолет с президентом Ирана

Москва (Новый День, Елена Васильева) – Расходятся данные СМИ о судьбе членов официаплоной делегации Ирана, которые находились в вертолете, совершившем жесткую посадку. Ранее некоторые агентства сообщали, что президент Ирана Раиси найден и с ним все в порядке. Сейчас сообщается, что, меньшей мере, 40 групп спасателей ищут вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси. Напомним, что транспортное средство пропало на северо-западе страны. Глава Иранского обществе Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд уточнил: «40 наших бригад ищут команду президента по всем маршрутам, а я сам выдвинулся на место».

Как сообщали ранее иранские СМИ, вертолет Раиси совершил жесткую посадку неподалеку от города Верзеган. На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники.

Члены делегации возвращались с открытия плотины на реке Араз. В приграничье с Азербайджаном. В церемонии также принимал участие президент Азербаджана Ильхам Алиев.

Спасательную операцию осложняет крайне плохая погода. На территории висит плотный туман, идут дожди.

© 2024, РИА «Новый День»

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