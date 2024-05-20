Турецкий беспилотник нашел источник тепла – предположительно, это место падения вертолета с президентом Ирана

В Иране продолжается поисковая операция по обнаружению места крушения вертолета с президентом страны. Турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла», который может быть местом жесткой посадки вертолета Эбрахима Раиси, сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным СМИ, турецкая сторона предоставила Ирану координаты предполагаемого места аварии. Туда выдвинулись спасатели. Помощь в поисковой операции оказывает и Россия, соответствующее поручение накануне отдал Владимир Путин.

В свою очередь иранское агентство IRNA, что в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) подтвердили, что обнаруженным турецким БПЛА источником тепла, предположительно, являются обломки вертолета президента Раиси. Место возможного крушения воздушного судна находится рядом с иранской деревней Тавиль в 30 километрах от границы с Азербайджаном, уточняет Бизнес ФМ.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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