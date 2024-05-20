Васильевка Запорожской области попала под массированный обстрел ВСУ: есть раненые

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле города Васильевка, который ВСУ ведут прямо сейчас. По его словам, есть пострадавшие.

На данный момент зафиксированы три попадания в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция. Без электричества остались Васильевка, Васильевский район, села Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое, уточнил Балицкий. «Всего 8 тысяч абонентов», – написал он в своем телеграм-канале.

На месте работают медики и спасатели. Губернатор призвал жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие, спуститься в подвалы домов и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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