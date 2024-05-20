Тела всех жертв катастрофы с вертолетом президента Ирана извлечены из-под обломков

Тела всех 9 жертв катастрофы с вертолетом президента Ирана извлечены из-под обломков.

«Мы находимся в процессе перевозки тел мучеников в Тебриз», – заявил лидер Красного Полумесяца Пирхоссейн Куливанд по государственному телевидению, объявив об окончании поисковой операции.

Правительство Ирана заверило в понедельник в пресс-релизе, что гибель президента Эбрагима Раисси в результате крушения вертолета не приведет к «ни малейшим нарушениям в управлении» страной.

«Президент иранского народа, трудолюбивый и неутомимый, (...) пожертвовал своей жизнью ради нации, – отреагировало правительство. – Мы заверяем нацию, что с помощью Божией и поддержкой народа не будет ни малейшего сбоя в управлении страной».

Президент Ирана Эбрагим Раисси, пропавший в воскресенье в результате крушения вертолета, по сообщениям СМИ, будет заменен первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером перед президентскими выборами, которые должны состояться в течение 50 дней.

Статья 131 Конституции Исламской Республики предусматривает, что «в случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента в течение более двух месяцев» именно «первый вице-президент принимает на себя полномочия президента».

Этот процесс должен иметь «одобрение Верховного руководства», уточняется в статье, а аятолла Али Хаменеи является высшим органом власти в стране и настоящим главой государства.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube