В Польше арестованы 9 человек по подозрению в диверсиях по заказу России

В Польше арестованы девять человека из-за подозрений в саботаже и диверсиях, совершенных якобы по заказу России. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

«На данный момент арестованы девять человек по обвинению в причастности к диверсиям в Польше по запросу российских спецслужб», – сказал он. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджога, уточнил Туск.

В числе арестованных – граждане Украины, Белоруссии и Польши. По словам польского премьера, это наемники, «иногда это люди из криминального мира».

Туск упомянул историю во Вроцлаве, когда была предотвращена попытка поджога завода по производству красок. По его утверждению, за этим якобы стоят российские спецслужбы.

Ранее, в мае газета Financial Times сообщили о якобы подготовке Россией диверсий в Европе, о чем европейские спецслужбы предупредили власти своих стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несерьезной публикацию издания. По его словам, это очередные голословные обвинения в адрес России.

Варшава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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