Глава СПЧ призвал запретить в России никабы. В Госдуме выступили против запрета

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил с предложением запретить в России ношение никаба – традиционного мусульманского женского головного убора, закрывающего лицо. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете». Правозащитник намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

«Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», – сказал Фадеев.

Глава СПЧ считает, что никабы в России должны быть запрещены.

Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя предложение Фадеева, заявил, что радикальный запрет на ношение никабов в России только обострит ситуацию в обществе. «Не усилим ли мы в нашу сторону отрицательные эмоции со стороны исламского мира?», – указал он. По словам парламентария, нужно договариваться по этому вопросу с представителями общин, религиозных организаций.

«Это очень взвешенная должна быть история. У нас еще не так распространено ношение никабов. Сегодня в большей степени нужно разговаривать с руководителями религиозных организаций, наших федеральных религиозных органов. У нас это очень уважаемые люди. Через них можно проводить целенаправленную работу, связанную с недопустимостью ношения никабов», – сказал Гильмутдинов в комментарии НСН.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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