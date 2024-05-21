ВСУ атаковали Свердловск в ЛНР ракетами ATACAMS и дронами: ранены 8 человек

ВСУ накануне нанесли удар по городу Свердловску в Луганской народной республике американскими дальнобойными ракетами ATACAMS с применением кассетных боеприпасов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, после обстрела украинские войска атаковали беспилотниками пожарных и врачей, которые работали на месте «прилета». В результате были ранены 8 человек.

«Враг оказался настолько циничен, что после ракетного удара, во время работы на месте пожарных и медиков, совершил ещё одну атаку – с помощью беспилотников. В результате пострадали восемь мирных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Вечером 20 мая Пасечник сообщил, что в результате ракетного удара со стороны Украины по Свердловску поврежден склад с горюче-смазочными материалами, на месте возник пожар. «Несмотря на угрозу еще одного обстрела, пожарные оперативно справились с огнём», – отметил он во вторник.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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