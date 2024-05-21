Украинцы атаковали дроном-камикадзе гражданский автомобиль. Пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль, в результате чего пострадала женщина-водитель.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. В результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Пострадавшая с осколочным ранением бедра самообратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно, от госпитализации отказалась.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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