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Среда, 22 мая 2024, 00:26 мск

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Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Архив. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ вечером во вторник, 21 мая, сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата над Брянской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области».

В свою очередь губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал: «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Навлинским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.Спасибо нашим подразделениям ПВО!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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