В Кузбассе задержали трех подростков за диверсию на железной дороге

В Кузбассе полицейские задержали трех 16-летних подростков, которые подожгли релейных шкаф на железной дороге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Пожар произошел на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. В результате был поврежден релейный шкаф. Установлено, что поджог был умышленным.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители», – говорится в сообщении.

Подростки рассказали, что совершили поджог по указанию куратора в мессенджере. За преступление им пообещали заплатить 60 тысяч рублей. По месту жительства подозреваемых полицейские изъяли улики, указывающие на причастность юношей, – мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты в момент совершения преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 281 УК РФ (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Подозреваемых арестовали на два месяца.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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