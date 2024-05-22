Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти Меттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса объявила во вторник, 21 мая, что продолжает расследовать обстоятельства смерти актера Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья». Напомним, что он скончался в октябре прошлого года. 54-летний актер был найден 28 октября без сознания своей помощницей в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе. Согласно отчету Бюро судебной медицины округа Лос-Анджелес, Перри, сыгравший Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», умер от «острых последствий» приема кетамина. Его смерть была признана «несчастным случаем», но расследование ее обстоятельство, тем не менее, продолжается.

В пресс-релизе полиция Лос-Анджелеса указала, что «продолжает расследование обстоятельств смерти г-на Перри» при помощи Федеральной полиции по борьбе с наркотиками (DEA) и Почтовой полиции США (USPIS) на основании заключения судебно-медицинской экспертизы.. Кетамин, анестетик, который иногда неправильно используют в целях стимуляции или эйфории, принимался актером под наблюдением в рамках сеансов терапии депрессии. Вопрос о том, как Мэттью Перри, которому за несколько дней до смерти не сделали инъекцию под наблюдением, получил кетамин, сейчас находится в центре расследования.

Мэттью Перри много лет боролся со своей зависимостью от обезболивающих и алкоголя. В своих мемуарах, опубликованных в прошлом году, он признался, что прошел 65 сеансов отмены, потратив на лечение зависимостей более девяти миллионов долларов

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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