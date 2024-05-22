Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со скорой в Чувашии

В Чувашии один человек погиб, еще шесть, в том числе ребенок, пострадали при столкновении легковушки и автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Авария произошла в городе Канаш. Столкнулись седан и машина скорой помощи. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Еще шестерым участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.
Причины и обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция.
Чебоксары, Зоя Осколкова
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