Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со скорой в Чувашии

В Чувашии один человек погиб, еще шесть, в том числе ребенок, пострадали при столкновении легковушки и автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Авария произошла в городе Канаш. Столкнулись седан и машина скорой помощи. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Еще шестерым участникам ДТП понадобилась медицинская помощь.

Причины и обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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