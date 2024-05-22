10-летний школьник сломал челюсть во время игры с пивной кегой в Томске

В Томске полиция проводит проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка. Мальчик играл с выброшенной пивной кегой, которая взорвалась.

Дети нашли во дворе пластмассовую бутыль и начали бросать ее на землю. В какой-то момент емкость резко схлопнулась и отлетела школьнику в голову.

В результате ребенок оказался в больнице. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, оскольчатые переломы скулы и челюсти.

Мать мальчика требует наказать руководство заведения, чьи сотрудники выбросили кегу под давлением вблизи школы. Полицейские проводят проверку.

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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