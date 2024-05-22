МАГАТЭ проинформировано об украинских атаках на ЗАЭС

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в среду, 22 мая, заявила, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже проинформированы об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станцию и город Энергодар, – сообщают СМИ.

В комментарии журналистам Яшина сказала: «Удар был слышен на станции. Инспекторы проинформированы об атаках на город и прилете по транспортному цеху ЗАЭС. От удара могли пострадать сотрудники станции».

Ранее в среду украинская стороны атаковала дроном-камикадзе территорию транспортного цеха ЗАЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. За последние два дня в городе Энергодар, где расположена станция, были неоднократно атакованы соцобъекты жилые многоэтажные дома.

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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