Украинские дроны атаковали сразу несколько сел Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 22 мая, сообщил, что атаке украинских дронов подверглись сразу несколько населенных пунктов региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Тишанка Волоконовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены фасад частного жилого домовладения, остекление летней кухни, металлический навес и легковой автомобиль. Еще один дрон атаковал здание школы – повреждена кровля. Никто из мирных жителей не пострадал. В селе Архангельское Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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