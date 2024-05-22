В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в среду, 22 мая, сообщил о гибели двух человек, попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых домов в Лисичанске.

В своем Telegram-канале Пасечник написал: «Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унёс жизни двоих мирных жителей. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, несмотря на угрозы повторных обстрелов. На месте также работают сотрудники Следственного Комитета. Поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от обстрела. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле».

«Уже не впервые вооруженные формирования Украины обстреливают гражданское население Лисичанска. Февральская атака на ресторан-пекарню унесла жизни 28 мирных жителей. Уверен, что виновные во всех преступлениях против мирных людей будут установлены и наказаны», – подчеркнул глава ЛНР.

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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