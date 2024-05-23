В США предложили бить по «старым» территориям РФ ракетами ATACMS

В США глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол прилюдно показал карту территории РФ, по которым могут бить американские ракеты ATACMS, поставляемые Украине. Видео со слушаний в палате опубликовано 22 мая на сайте телеканала C-SPAN.

Маккол призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории РФ американским оружием.

«Это территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак», – сказал он, демонстрируя карту.

Конгрессмен поинтересовался у Блинкена, пересмотрит ли он политику, которая запрещает украинской армии наносить удары по территории России. Госсекретарь указал, что подобные решения должны приниматься Киевом. Маккол в ответ на это сказал, что не конгресс установил запрет на такие удары, и выразил надежду, что запрет будет отменен.

Ранее, 20 мая, группа законодателей потребовала от Пентагона разрешить Украине наносить удары по российской территории с применением оружия, поставленного США.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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