Двух жителей Нижегородской области задержали за подготовку диверсии

В Нижегородской области спецслужбы задержали двух жителей, которые готовились совершить диверсию на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Установлено, что жители региона были привлечены представителями спецслужб Украины для выполнения диверсионно-террористической деятельности на территории Нижегородской области за денежное вознаграждение», – говорится в сообщении.

Злоумышленники изучали объекты транспортной инфраструктуры и изготавливали самодельное зажигательное устройство, которое изъяли при обысках.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281 (подготовка к совершению диверсии) УК РФ.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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