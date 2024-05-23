Подросток убил всю свою семью и три дня провел с трупами прежде, чем сдаться полиции

Бразильский подросток убил своих родителей и сестру в семейном доме, используя табельное оружие отца, за то, что у него отобрали телефон. Согласно данным расследования, опубликованным в среду, 22 мая, тройное убийство, потрясшее Бразилию, произошло в пятницу Сан-Паулу, но было раскрыто только в понедельник.

16-летний подросток обратился в полицию и сообщил, что убил трех членов своей семьи. «Полицию вызвал сам подросток, который признался в преступлении», – пояснил Секретариат безопасности Сан-Паулу в пресс-релизе. «Он рассказал, что в пятницу он использовал табельное оружие своего отца, 57-летнего сотрудника муниципальной полиции, чтобы убить его, а также его 16-летнюю сестру и его 50-летнюю мать», – говорится в этом пресс-релизе.

Комиссар, отвечающий за расследование, Роберто Афонсо, объяснил в среду в интервью местному телеканалу TV Record, что подросток почувствовал себя «очень расстроенным» после того, как родители отобрали у него мобильный телефон после ссоры. История особенно пугающая: усыновленный несовершеннолетний решил взять табельное оружие своего отца, муниципального полицейского, и выстрелить ему в спину, мгновенно убив его. Затем он поднялся наверх и выстрелил своей сестре в лицо. Затем подросток несколько часов ждал возвращения матери, которую убил тем же оружием. «Нам необходимо понять, не связано ли это разочарование с каким-то расстройством», – сказал комиссар, также предположив, что в этом деле в каком-то качестве может быть замешана «третья сторона» .

По версии следствия, подросток оставался в доме семьи с тремя телами три дня, вплоть до своего задержания в понедельник, после обращения в правоохранительные органы. В это время он ходил в спортзал и делал покупки в пекарне. Он рассказал полиции, что нанес ножевое ранение своей матери «в ярости» в субботу, на следующий день после тройного убийства. По словам комиссара, подросток проявил «холодное отношение», сообщая факты. Его поместили в приют для несовершеннолетних. Обвинения выдвинут по фактам тройного убийства, незаконного ношения оружия и причинения вреда трупу.

Сан-Паулу, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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