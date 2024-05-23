Над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

Министерство обороны РФ вечером в четверг, 23 мая, сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 21.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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