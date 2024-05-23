В Крыму в результате ракетной атаки ВСУ погибли двое прохожих

Глава республики Крым Сергей Аксенов в ночь на четверг 24 мая, сообщил о гибели двух гражданских в результате ракетной атаки украинцев на полуостров.

В своем Telegram-канале Аксенов написал: «В результате ракетной атаки противника на территории полуострова в районе альянса Сим погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренность соболезнования родных и близких смертей».

«Также в Алушты зафиксированы места возникновения пустующего объекта хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всего сохранения стабильности и доверять только официальной информации», – подчеркнул глава Крыма.

Симферополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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