На Майорке ночной клуб и ресторан с террасой обрушились до подвала, похоронив под обломками минимум 4 человек (ФОТО)

Трагический инцидент произошел накануне вечером на Майорке: четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате обрушения ночного клуба и ресторана Medusa Beach Club в Плайя-де-Пальма.

Местные СМИ сообщают, что терраса двухэтажного здания обрушилась до подвала, остался стоять только фасад. Согласно сообщениям, помимо подтвержденных погибших и раненых, под завалами оказались еще десять человек. Спасательная операция продолжается.

Местные СМИ сообщили, что погибшими оказались три женщины и один мужчина, причем двое из них работали в клубе, который всего несколько дней назад открыл новый бар на крыше. Предполагается, что бар пользуется популярностью у британских и немецких туристов, хотя подробности о личностях пострадавших пока неизвестны.

Пол помещения обрушился около 20:45 по местному времени (7:45 BST) в четверг, сообщает каталонское новостное издание Rac 1.

Общественное телевидение Балеарских островов IB3 сообщило, что люди танцевали на террасе, которая обрушилась на другой этаж под ней.

«Терраса обрушилась, вероятно, из-за чрезмерного веса», – отметили спасатели.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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