В Барселоне полиция побила местных жителей, протестовавших против показа в общественном парке коллекции Louis Vuitton (ФОТО)

В Барселоне произошло жесткое столкновение полиции с местными жителями. Поводом стал показа коллекции Louis Vuitton, которую проводили в местном общественном парке, закрыв его на это время для посетителей.

Как сообщает Daily Mail, на показ в числе гостей прибыли Эмма Стоун, Софи Тернер, Дженнифер Коннелли и Ана де Армас. Между тем, на шокирующем видео, распространяемым в СМИ, видно, как протестующие дерутся с полицией в масках и защитном снаряжении, возмущаясь, что Louis Vuitton использует в приватных целях пространства исторического парка Гуэля.

На одном из видео видно, как толпа движется вперед, а затем одного мужчину, кричащего от боли, избивают дубинкой. Испанские СМИ пишут, что людей взбесила ситуация, когда в ходе подготовки показа была повреждена одна из лестниц парка.

В среду десятки людей пожаловались на это мероприятие, назвав его «приватизацией общественного пространства», как сообщает Catalan News.

Парк Гуэля был построен в 1914 году, примерно через 14 лет после того, как он был впервые построен по указанию каталонского предпринимателя Эусеби Гуэля.

Барселона, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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