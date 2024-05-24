В результате обстрела ВСУ шесть белгородских сел остались без электроснабжения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 24 мая, сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи Вооруженными силами Украины (ВСУ) в регионе без света остались шесть сел.

В своем Telegram-канале Гладков написал: Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. В результате прямого воздействия окружающей среды было повреждено одно частное нежилое помещение. Также повреждена линия электропередачи, без света временно поддерживаются абоненты 6 населенных пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Романовка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством защиты РФ».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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