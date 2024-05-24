Задержан зам.губернатора Краснодарского края

По подозрению в получении взятки в пятницу, 24 мая, задержан вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, – сообщает ТАСС.

Со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах агентство пишет: «Сергея Власова, предварительно, задержали во время получения взятки в 1,3 млн. рублей».

Тридцатидвухлетний Сергей Власов с 1 декабря 2022 года занимает должность вице-губернатора и курирует работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Краснодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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