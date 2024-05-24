Украина начала массовый сброс воды из всех шлюзов на ДнепроГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 24 мая, сообщил о том, что Украина открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС и начала массовый сброс воды.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, который будет оставаться в течение нескольких дней. Большой потоп населенным пунктом прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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